Il pareggio dello Stadium continua a far discutere, e tra le riflessioni più significative emerse dopo lo 0-0 tra Juventus e Milan c’è quella che riguarda Rafael Leão. Tornato in campo dopo oltre un mese di stop, il portoghese ha avuto nelle proprie corde le azioni più pericolose della serata, ma le ha sprecate con una leggerezza che non appartiene a un fuoriclasse del suo calibro. L’ esperimento da centravanti voluto da Massimiliano Allegri non ha funzionato, almeno per ora. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ha provato a utilizzare Leão in una posizione più centrale, per sfruttarne velocità e capacità di attaccare la profondità, ma la metamorfosi non è ancora compiuta. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Leão centravanti, esperimento fallito: Allegri lo richiama alla concretezza