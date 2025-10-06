Le unità cinofile da soccorso de L' Arca ai 15 anni della Protezione Civile di Meldola

Una delegazione dell’Unità Cinofila di Soccorso L’Arca, organizzazione di volontariato No Profit guidata dal presidente Paolo Mocetti con la sua bloodhound Dakota, insieme ai soci Raffaele Acri con Miyako e Roberto Toscano, hanno aderito all’evento svolto nel fine settimana presso l’impianto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

