Le tende sono state distrutte il campo è ricoperto da più di un metro di ghiaccio | centinaia di escursionisti bloccati da una violenta tempesta di neve

Ennesima catastrofe accaduta sul Monte Everest: una violenta tempesta di neve ha intrappolato centinaia di escursionisti che si trovavano a circa 4.877 metri sul livello del mare. Si dice che le tende degli scalatori siano state distrutte dalla tempesta e che alcuni di loro stiano soffrendo di ipotermia a causa delle temperature gelide. Gli abitanti dei villaggi locali hanno iniziato le operazioni di salvataggio nella giornata di ieri, spalando la neve per liberare le strade bloccate. Secondo il media statale Jimu News, circa 350 escursionisti sono stati messi in salvo e hanno raggiunto la piccola cittadina di Qudang. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

