Le strappa il costume e poi… Orrore puro nella spiaggia italiana | tutto in pochi infiniti minuti
Una giornata di relax si è trasformata in un incubo per una donna che si trovava in spiaggia, quando un incontro casuale si è tramutato in un’aggressione brutale. Quello che doveva essere un momento di tranquillità, tra il mare e il sole, è diventato invece un episodio di violenza che ha scosso profondamente la comunità locale. La prontezza della vittima e l’intervento immediato delle forze dell’ordine hanno permesso di ricostruire i fatti e identificare il responsabile nel giro di pochi giorni. L’episodio ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza delle donne nei luoghi pubblici e della necessità di un’azione più incisiva contro le molestie e le aggressioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: strappa - costume
Sconosciuto aggredisce donna spiaggia, le strappa il costume e tenta di violentarla: terrore a Brindisi
MONTELUPO FIORENTINO – Soffrendo, rimontando e aggrappandosi nel finale a un super Allegranti (che para un rigore quasi allo scadere), il Cubino strappa un punto a Montelupo (1-1) e difende il primo posto in classifica, adesso a parti punti con Pietrasa Vai su Facebook