Una giornata di relax si è trasformata in un incubo per una donna che si trovava in spiaggia, quando un incontro casuale si è tramutato in un’aggressione brutale. Quello che doveva essere un momento di tranquillità, tra il mare e il sole, è diventato invece un episodio di violenza che ha scosso profondamente la comunità locale. La prontezza della vittima e l’intervento immediato delle forze dell’ordine hanno permesso di ricostruire i fatti e identificare il responsabile nel giro di pochi giorni. L’episodio ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza delle donne nei luoghi pubblici e della necessità di un’azione più incisiva contro le molestie e le aggressioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Le strappa il costume e poi…”. Orrore puro nella spiaggia italiana: tutto in pochi infiniti minuti