Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 6 ottobre

Iltempo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 6 ottobre 2025   Ariete   Il cielo cambia a vostro favore. Poco prima dell'alba la Luna entra nel vostro segno, sarete veloci, mirati, attivi giá al risveglio e anche affascinanti, ma lavoro e organizzazione calamiteranno la vostra attenzione e il lunedí promette bene, dal punto di vista delle gratificazioni anche economiche e dei rapporti. Mercurio aggiunge sottile strategia dalla sua nuova posizione. E il cuore? In coppia o soli siete magnetici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

