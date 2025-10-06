Le rubano la borsa mentre è su una panchina anziana si sente male e muore

Fanpage.it | 6 ott 2025

Si chiamava Giovanna Trovò l'anziana morta dopo aver subito il furto della borsa in centro a Conselve (Padova). La 79enne si sarebbe sentita male dopo aver saputo che i due ladri avevano fatto ritrovare la borsetta, sottraendole però 50 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

