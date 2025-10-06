Le ricerche di Marianna | si continua a svuotare i laghetti e a perlustrale il canalone

S'è ricominciato all'alba dallo stesso identico punto dove, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata ritrovata la giacca di Marianna Bella, la trentottenne dispersa da mercoledì mattina dopo che è stata inghiottita dalle acque alluvionali che si sono abbattute su Favara. Vigili del fuoco e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

RICERCHE DONNA SCOMPARSA I vigili del fuoco hanno rinvenuto la giacca che indossava Marianna Bello. Era nel canalone che si stasvuotando. La giacca è stata riconosciuta dal marito e dalla sorella della donna. Vai su Facebook

