Le previsioni meteo di oggi 6 ottobre ad Avellino
A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2170m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
