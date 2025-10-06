Le Pianure del Silenzio Trekking a Camposecco
L'itinerario proposto si estende nel cuore del Parco Regionale dei Monti Simbruini. Un'occasione per scoprire meraviglie ed panorami di questa terra al confine tra Lazio ed Abruzzo, nella magica atmosfera dell'autunno.Il percorso si snoda all'interno dell'altopiano che domina la valle dell'Aniene. 🔗 Leggi su Romatoday.it
