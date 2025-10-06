Le parole del mister Ora lavorare e tenere fiducia alta

"Difficile commentare una partita del genere". Sono condivisibili le dichiarazioni di Alberto Gilardino in conferenza stampa dopo la batosta subita dal Pisa contro il Bologna. Una gara viziata dall’espulsione al trentacinquesimo minuto di Touré. "L’analisi la devo fare nei primi 24 minuti, poi abbiamo subito il gol e Idrissa, ragazzo straorinario per cui mi dispiace moltissimo, è stato espulso. Il secondo e terzo gol non li dovevamo prendere. Il secondo tempo non è commentabile". Un duro colpo in chiusura di primo tempo che portano però l’allenatore anche a una critica: "Abbiamo abbandonato la partita e questo non ce lo possiamo permettere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

