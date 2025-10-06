Le parafilie di Ed Gein di Monster su Netflix lo psicologo | La società finge che questi impulsi non esistono

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parafilie sono attrazioni sessuali inusuali e soprattutto difficili da capire, come viene mostrato nella serie Monster di Netflix su Ed Gein. Abbiamo chiesto a un esperto di spiegarci cosa si nasconde dietro a questi impulsi e quando diventano davvero pericolosi e patologici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parafilie - gein

parafilie gein monster netflixLe parafilie di Ed Gein di Monster su Netflix, lo psicologo: “la società finge che questi impulsi non esistono” - Le parafilie sono attrazioni sessuali inusuali e soprattutto difficili da capire, come viene mostrato nella serie Monster di Netflix su Ed Gein ... Riporta fanpage.it

parafilie gein monster netflixMonster: la Storia di Ed Gein è un’antologia dell’orrore nascosto dietro la normalità - Monster: la Storia di Ed Gein, terza stagione della acclamata serie antologica Netflix di Ryan Murphy, non è - lascimmiapensa.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Parafilie Gein Monster Netflix