Le parafilie di Ed Gein di Monster su Netflix lo psicologo | La società finge che questi impulsi non esistono
Le parafilie sono attrazioni sessuali inusuali e soprattutto difficili da capire, come viene mostrato nella serie Monster di Netflix su Ed Gein. Abbiamo chiesto a un esperto di spiegarci cosa si nasconde dietro a questi impulsi e quando diventano davvero pericolosi e patologici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: parafilie - gein
#MEGustaNetflix - Ecco le principali uscite di oggi, 3 Ottobre 2025, su Netflix: - Monster: La storia di Ed Gein (Serie Tv) Stagione completa: Serial killer. Profanatore di tombe. Psicopatico. Nelle gelide campagne del Wisconsin degli anni '50, un uomo solitario, a Vai su Facebook
Le parafilie di Ed Gein di Monster su Netflix, lo psicologo: “la società finge che questi impulsi non esistono” - Le parafilie sono attrazioni sessuali inusuali e soprattutto difficili da capire, come viene mostrato nella serie Monster di Netflix su Ed Gein ... Riporta fanpage.it
Monster: la Storia di Ed Gein è un’antologia dell’orrore nascosto dietro la normalità - Monster: la Storia di Ed Gein, terza stagione della acclamata serie antologica Netflix di Ryan Murphy, non è - lascimmiapensa.com scrive