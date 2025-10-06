MICHIELAN 6 Di interventi veri e propri, come era capitato la domenica precedente, non ne deve compiere. Sempre più a suo agio con i piedi. Unico neo il malinteso con Conti nel finale. CONTI 6 Una leggerezza, per favorire l’intervento di Michielan, poteva costare carissimo. Per il resto prestazione solida co un avversario timido. SOMMA 6,5 Guida la difesa con esperienza e sangue freddo. ZANONI 6,5 Bene quando da centrocampista aggiunto può attaccare. In difesa soffre poco visto che il Gavorrano raramente attacca con continuità. ROSSI 6,5 Per essere un 2006 sembra molto a suo agio nel ruolo che nelle prime gare è stato di Barbera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Menghi pericoloso, l’impegno di Vari