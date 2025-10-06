Portanova fa volare la Reggiana: 7,5. Il Catanzaro frena, lo Spezia è ultimo e alla disperata ricerca di se stesso: sono le uniche due senza vittorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle della B: Venezia da big, 8. Si vede una bella Samp, 7. Spezia sempre peggio: 5