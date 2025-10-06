Le pagelle della B | Venezia da big 8 Si vede una bella Samp 7 Spezia sempre peggio | 5
Portanova fa volare la Reggiana: 7,5. Il Catanzaro frena, lo Spezia è ultimo e alla disperata ricerca di se stesso: sono le uniche due senza vittorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: pagelle - venezia
Venezia 82, le pagelle look: Oscar Isaac incanta (9), Jacob Elordi protagonista (8), Paris Jacksona tema Frankenstein (9), Cristina Parodi in lime(5)
Venezia, pagelle look: Cate Blanchett Maleficent (9), Jude Law cameriere (5,5), Emanuela Fanelli (7,5). Top e flop sul red carpet
Venezia, pagelle look: Valeria Golino pacco regalo (5,5), Emanuela Fanelli ricorda re Giorgio Armani (9), Can Yaman e Sara Bluma inseparabili (7)
Bowman s’accende nel finale. Venezia supera Cremona, le pagelle #LBASerieA #TuttoUnAltroSport Vai su Facebook
Bowman s’accende nel finale. Venezia supera Cremona, le pagelle - X Vai su X
Pagelle Palermo-Venezia 0-0: regna la noia, Pohjanpalo anemico. Show Padova-Avellino, tris Frosinone - Tanti gol sugli altri campo della Serie B: anima Avellino, Frosinone macina, Juve Stabia ritrova il sorris ... Lo riporta sport.virgilio.it