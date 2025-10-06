Le nuove frontiere della reumatologia | IA e prevenzione delle malattie Congresso a Napoli

“Il Congresso campano di Reumatologia si apre all’insegna di due importanti novità: l’arrivo in reumatologia dell’Intelligenza Artificiale, destinata a supportare il lavoro dei reumatologi grazie alla velocità e precisione con cui può esaminare una enorme quantità di dati. E poi, inoltre, finalmente possiamo affermare che le malattie reumatiche si possono prevenire”.  Queste le parole di  Enrico Tirri,   presidente del Congresso campano di reumatologia in programma il 10 e l’11 ottobre a Napoli e direttore dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale del Mare di Napoli, docente della Scuola di Specializzazione di Reumatologia dell’Università degli Studi della Campania “L. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

