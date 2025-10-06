ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intelligenza artificiale entra nella vita quotidiana. L’ intelligenza artificiale (IA) continua a rivoluzionare la vita quotidiana. Ad ottobre 2025, nuove piattaforme e software stanno cambiando il modo in cui lavoriamo, apprendiamo e ci divertiamo. Gli assistenti virtuali avanzati non solo rispondono a domande complesse, ma anticipano bisogni e offrono soluzioni personalizzate. Tra le piattaforme più importanti troviamo: ChatGPT (OpenAI): utilizzato da professionisti e aziende per generare testi, report e contenuti creativi.. Claude (Anthropic): specializzato in conversazioni sicure e assistenza clienti intelligente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Le novità più incredibili sull’IA a ottobre 2025: cosa cambia nella tua vita