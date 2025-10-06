Le Nazioni Unite lanciano un’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani in Afghanistan

Internazionale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 ottobre i paesi membri del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno adottato una risoluzione che prevede l’istituzione di un meccanismo d’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani commesse in Afghanistan. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

le nazioni unite lanciano un8217inchiesta sulle violazioni dei diritti umani in afghanistan

© Internazionale.it - Le Nazioni Unite lanciano un’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani in Afghanistan

In questa notizia si parla di: nazioni - unite

Nazioni Unite, mostra in Triennale: "L’arte ha il potere di cambiare. Disuguaglianze, la chiave di volta"

Le Nazioni Unite chiedono al Regno Unito di revocare il divieto del gruppo Palestine action

Medicinali contaminati, nuova minaccia globale. Le Nazioni Unite: “Catene di produzione criminali, salvaguardare i bambini”

nazioni unite lanciano un8217inchiestaLe Nazioni Unite lanciano un’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani in Afghanistan - Il 6 ottobre i paesi membri del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno adottato una risoluzione che prevede l’istituzione di un meccanismo d’inchiesta sulle violazioni dei diritti uma ... Lo riporta internazionale.it

Cosa c'è in gioco all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite? - Per gli europei, l'imminente Assemblea generale dell'Onu è incentrata sulla statualità palestinese, le sanzioni all'Iran, la riforma delle Nazioni Unite, l'Ucraina, gli obiettivi climatici, gli obiett ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nazioni Unite Lanciano Un8217inchiesta