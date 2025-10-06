Le Nazioni Unite lanciano un’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani in Afghanistan
Il 6 ottobre i paesi membri del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno adottato una risoluzione che prevede l’istituzione di un meccanismo d’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani commesse in Afghanistan. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
