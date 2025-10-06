Le navi della Flotilla andrebbero affondate | attacco alla senatrice messinese Floridia per il video su Sechi
Fratelli d’Italia da più di 24 ore è all’attacco di Barbara Floridia, messinese, senatrice pentastellata e presidente della Vigilanza Rai. Oggetto di una lite via comunicati tra la maggioranza e M5s è un video della stessa Floridia che riportava alcune dichiarazioni del direttore di Libero Mario Sechi sulle navi della Flotilla che andrebbero "affondate". L’accusa, nello specifico, e che. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: navi - flotilla
Salis: “Commossa dalla Flotilla. L’Italia protegga le navi”
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: “Avanti verso Gaza”
Si chiama La Marinette, è l’ultima nave della Global Sumud Flotilla ancora in mare, che naviga stoicamente, eroicamente, “a tutta velocità”, diretta verso Gaza. Era rimasta molto indietro rispetto al resto della Flottilla ed è la ragione per cui non è stata fermata d Vai su Facebook
ll ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha visitato gli attivisti detenuti dopo essere stati bloccati a bordo delle navi della Flotilla, dirette a Gaza. Dopo averli accusati di essere "terroristi", ha fatto loro visita al carcere di Ketziot: "Come avevo promesso, i membri dell - X Vai su X
Le navi della Flotilla andrebbero "affondate": attacco alla senatrice messinese Floridia per il video su Sechi - Fratelli d’Italia da più di 24 ore è all’attacco di Barbara Floridia , messinese, senatrice pentastellata e presidente della Vigilanza Rai. Come scrive gazzettadelsud.it
Flotilla, cosa succederà: l'ultimo alert, l'espulsione volontaria o gli arresti per ingresso illegale e l'affondamento delle navi - La Marina israeliana si prepara a prendere il controllo delle 45 imbarcazioni umanitarie che ospitano circa ... Da msn.com