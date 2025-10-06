Sono state diffuse le immagini della sparatoria avvenuta a Lonate del Garda nella quale ha perso la vita Dolores Dori, la 44enne di origini sinti scaricata davanti all’ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, con tre ferite d’arma da fuoco e morta poco dopo, in pronto soccorso. La breve clip, con ogni ipotesi ripresa dal figlio 16enne della vittima, mostra le immagini dell’arrivo di Dolores, della madre 56enne e del figlio 16 nel campo nomadi di Lonato dove avrebbero sparato all’indirizzo di alcune persone. Tra queste l’uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco ferendo con a morte la 44enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le immagini della sparatoria in cui è morta Dolores Dori: il video ripreso dal 16enne coinvolto