Le immagini del cielo infuocato sopra Liuyang | pioggia di scintille sulla folla allo spettacolo pirotecnico
Lo spettacolo di fuochi d'artificio e droni organizzato dalla città di Liuyang in occasione della Festa nazionale cinese è finito nel caos. Il malfunzionamento dei droni ha causato una pioggia di fuoco e piccoli incendi. Non ci sono feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
