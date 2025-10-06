Giorgia Surina, icona degli anni ’90, è stata protagonista de Le Iene Show 2025 con un toccante monologo in cui ha ricostruito e raccontato la sua vita. Giorgia Surina, il monologo a Le Iene 2025. L’ultima puntata de Le Iene Show 2025 ha visto il ritorno di Giorgia Surina, conduttrice radio televisiva diventata una icona degli anni ’90 con programmi cult come Mtv Italia e TRL. La conduttrice è stata protagonista di un lungo monologo in cui ha raccontato la sua vita: dal grande e improvviso successo alla paura per le minacce di uno stalker che l’hanno spinta ad evitare la televisione. “ Erano gli anni ’90: gli anni della musica pop, delle boyband, dei cd musicali, dei tamagochi, delle foto sviluppate sui rullini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Le Iene 2025: il monologo di Giorgia Surina, icona di MTV: “sembrava un sogno” | Video Mediaset