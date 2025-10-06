Le Iene 2025 | il monologo di Giorgia Surina icona di MTV | sembrava un sogno | Video Mediaset
Giorgia Surina, icona degli anni ’90, è stata protagonista de Le Iene Show 2025 con un toccante monologo in cui ha ricostruito e raccontato la sua vita. Giorgia Surina, il monologo a Le Iene 2025. L’ultima puntata de Le Iene Show 2025 ha visto il ritorno di Giorgia Surina, conduttrice radio televisiva diventata una icona degli anni ’90 con programmi cult come Mtv Italia e TRL. La conduttrice è stata protagonista di un lungo monologo in cui ha raccontato la sua vita: dal grande e improvviso successo alla paura per le minacce di uno stalker che l’hanno spinta ad evitare la televisione. “ Erano gli anni ’90: gli anni della musica pop, delle boyband, dei cd musicali, dei tamagochi, delle foto sviluppate sui rullini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: iene - monologo
Le Iene 2025, il monologo del modello Fabio Mancini: “Giorgio Armani? Ho sfilato con lui in tutto il mondo” | Video Mediaset
Le Iene Show 2025, il monologo di Sarah Fahr: “la vita ti offre sempre il momento giusto per reagire” | Video Mediaset
Le Iene 2025, il monologo di Maria Grazia Cucinotta: “la solitudine dei nostri anziani” | Video Mediaset
“Sono figlia di una madre single, che mi ha avuto grazie alla procreazione medicalmente assistita. Una possibilità che a 10 anni dalla mia nascita è stata messa fuori legge.” Il monologo di Maria Giulia D’Amico a #LeIene Vai su Facebook
“Sono figlia di una madre single, che mi ha avuto grazie alla procreazione medicalmente assistita. Una possibilità che a 10 anni dalla mia nascita è stata messa fuori legge.” Il monologo di Maria Giulia D’Amico a #LeIene - X Vai su X
Giorgia Surina, il monologo a Le Iene 2025 - L’ultima puntata de Le Iene Show 2025 ha visto il ritorno di Giorgia Surina, conduttrice radio televisiva diventata una icona degli anni ’90 con programmi cult come Mtv Italia e TRL. Lo riporta superguidatv.it
Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 5 ottobre 2025 - Le Iene Show: anticipazioni, servizi, ospiti, scherzi, interviste e streaming della puntata di oggi, 5 ottobre, ore 21,20 su Italia 1 ... Come scrive tpi.it