Le Guardie Ittiche Fipsas salvano quattro cuccioli di cinghiale sull’Appia

Pontinia, 6 ottobre 2025 – Nella notte di sabato scorso, durante un ordinario servizio di vigilanza ambientale e territoriale, le Guardie Ittiche Regionali FIPSAS hanno effettuato un intervento di particolare rilevanza lungo la Strada Statale Appi a, all'altezza della Migliara 51. Nel corso del pattugliamento, infatti, gli agenti hanno notato la presenza di quattro cuccioli di cinghiale che, totalmente spaesati e disorientati, stazionavano in mezzo alla carreggiata, bloccando di fatto la viabilità e creando una condizione di concreto pericolo sia per la propria incolumità sia per gli automobilisti in transito.