Le Guardie Ittiche Fipsas salvano quattro cuccioli di cinghiale sull’Appia
Pontinia, 6 ottobre 2025 – Nella notte di sabato scorso, durante un ordinario servizio di vigilanza ambientale e territoriale, le Guardie Ittiche Regionali FIPSAS hanno effettuato un intervento di particolare rilevanza lungo la Strada Statale Appi a, all’altezza della Migliara 51. Nel corso del pattugliamento, infatti, gli agenti hanno notato la presenza di quattro cuccioli di cinghiale che, totalmente spaesati e disorientati, stazionavano in mezzo alla carreggiata, bloccando di fatto la viabilità e creando una condizione di concreto pericolo sia per la propria incolumità sia per gli automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: guardie - ittiche
Controlli delle Guardie Ittiche a Terracina e Pontinia: oltre mille euro di multe
Bagni nel Piave, guardie ittiche e venatorie schierate per far rispettare il divieto
Guardie ittiche, operazione di controllo lungo il fiume Amaseno: 900 euro di multe
Da Terracina a Sabaudia, raffica di controlli delle Guardie FIPSAS - Latina, 22 settembre 2025 – Nella notte tra sabato 20 settembre 2024 e la mattina di domenica 21 settembre, le Guardie Ittiche Regionali della FIPSAS hanno effettuato una serie di controlli finalizzat ... ilfaroonline.it scrive