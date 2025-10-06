Le frasi choc di un docente universitario | Dovrebbe studiare Medicina solo chi proviene dal liceo classico o scientifico Iniziate a 25 anni? Meglio se consegnate le pizze Il Ministro Bernini | Parole inaccettabili
L'Università Aldo Moro di Bari è al centro di una controversia dopo le dichiarazioni shock di una professoressa del semestre filtro della facoltà di Medicina. Le affermazioni, ritenute discriminatorie e offensive dagli studenti, hanno innescato un dibattito sul sistema di accesso alle facoltà mediche e sul rispetto dell'inclusività nel mondo accademico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
"Iniziate Medicina a 25 anni? Meglio se consegnate le pizze": prof nella bufera per le frasi choc - "Questa facoltà dovrebbe farla solo chi viene dal liceo classico o scientifico", avrebbe aggiunto la docente. Scrive today.it
«A 25 anni meglio fare consegne»: Medicina, la frase choc della prof - «Si dovrebbe studiare medicina ed iscriversi al semestre filtro se si proviene esclusivamente da un liceo classico o scientifico, altrimenti è inutile provarci. Secondo msn.com