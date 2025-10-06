Le farfalle rischiano di diventare tutte grigie | perché stanno perdendo i loro colori

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le farfalle stanno perdendo i loro colori: la distruzione delle foreste, l'espansione agricola e le monocolture favoriscono solo specie dai toni più grigi e spenti, segno di un mondo naturale sempre più impoverito di specie, diversità e anche colori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: farfalle - rischiano

farfalle rischiano diventare tutteLe farfalle rischiano di diventare tutte grigie: perché stanno “perdendo” i loro colori - Le farfalle stanno perdendo i loro colori: la distruzione delle foreste, l'espansione agricola e le monocolture favoriscono solo specie dai toni più grigi ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Farfalle Rischiano Diventare Tutte