Le donne di Ravenna | visita guidata tra storie di coraggio intrighi e passioni

Ravennatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tour tra i luoghi simbolo di Ravenna per scoprire le storie delle donne che hanno segnato la città e la storia. Dall’imperatrice Galla Placidia al Monastero di S. Stefano degli Ulivi, con le vicende di suor Beatrice (Antonia Alighieri) e Francesca da Polenta, fino alla Chiesa di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

