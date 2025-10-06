Le cultura vibrante delle minoranze linguistiche in mostra con Piana degli albanesi e gli arbereshe
L’unione fa la forza: così, una preziosa collaborazione con il Comune e con la Pro Loco di Castrocaro e Terra del Sole permette alla associazione No.Vi.Art di Forlì di riallestire la mostra “Piana degli Albanesi e gli Arbëreshë, ricerche e memorie familiari” a cura di Adriana Fabbiano e di Lidia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Minoranze linguistiche, Lucia Anita Nucera: "La lingua greca di Calabria rischia di crollare sotto i colpi di politiche miopi e di un generalizzato disinteresse" - ?La Calabria, terra di storia e di incroci culturali, custodisce un patrimonio linguistico di inestimabile valore ... Come scrive reggiotv.it
CON OCCHIUTO NUOVA PRIMAVERA ANCHE PER TUTTE LE MINORANZE LINGUISTICHE - Se c’è un’azione che meglio di altre rappresenta la capacità del Presidente Roberto Occhiuto e della sua Giunta di ribaltare la narrazione della Calabria è l’impegno profuso per riabilitare, riqualifi ... Segnala italynews.it