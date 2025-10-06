Le confessioni di Lello ' il sensitivo' sul Sistema Sorrento | chi sono e quale ruolo avevano gli imprenditori coinvolti
Sono sempre di più i dettagli che emergono dell'inchiesta della procura di Torre Annunziata sul cosiddetto “Sistema Sorrento”, la tangentopoli che ha sconvolto la costiera. A fornirli sono i protagonisti principali della vicenda che stanno collaborando con gli investigatori per ricostruire il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: confessioni - lello
“Sistema Sorrento, vi racconto dei rapporti riservati tra l’ex sindaco e politici nazionali”: le confessioni di ‘Lello il Sensitivo’
Le confessioni di Marco Ferdico, ex capo ultrà interista: «Rapinai un amico per la coca e poi pianificai l'omicidio di Boiocchi» Vai su Facebook
Sistema Sorrento, parla Lello il Sensitivo: “Sangiuliano invitò il sindaco Coppola a cena per convincerlo ad entrare in Fdi”. L’ex ministro smentisce: “Incontrato due ... - Il racconto degli incontri tra l'ex sindaco e i politici nazionali: "L'ex titolare della Cultura propose l'ingresso in FdI" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Appaltopoli sorrentina, parla Lello il “sensitivo”: «Tangenti? È il sistema» - Tutto è iniziato nel suo studio di cartomante al Centro direzionale, quando riceveva l’allora big della politica sorrentina come un cliente qualsiasi. Secondo ilmattino.it