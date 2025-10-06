Le condizioni del 17enne in coma con la testa sfondata dopo la spedizione punitiva a Montesarchio

Il 17enne è stato picchiato davanti ad una discoteca nel Beneventano, gli hanno rotto la testa con una mazza da baseball; sono stati arrestati quattro ragazzi di Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Brutale aggressione a colpi di mazze da baseball: 17enne in gravi condizioni, fermati 4 giovani

Montesarchio, rissa tra giovani: 17enne colpito alla testa da una mazza da baseball, è in coma - Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati: è il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da ... Lo riporta msn.com