Le condizioni del 17enne in coma con la testa sfondata dopo la spedizione punitiva a Montesarchio

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17enne è stato picchiato davanti ad una discoteca nel Beneventano, gli hanno rotto la testa con una mazza da baseball; sono stati arrestati quattro ragazzi di Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: condizioni - 17enne

Incidente tra auto e scooter, 17enne ricoverata in gravi condizioni

Cade dal terrazzo in vacanza con gli amici: 17enne in condizioni disperate

Precipita dal balcone durante la vacanza con gli amici a Corfù, 17enne in ospedale in condizioni disperate

condizioni 17enne coma testaLe condizioni del 17enne in coma con la testa sfondata dopo la spedizione punitiva a Montesarchio - Il 17enne è stato picchiato davanti ad una discoteca nel Beneventano, gli hanno rotto la testa con una mazza da baseball; sono stati arrestati quattro ... Scrive fanpage.it

condizioni 17enne coma testaMontesarchio, rissa tra giovani: 17enne colpito alla testa da una mazza da baseball, è in coma - Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati: è il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Condizioni 17enne Coma Testa