Le chiusure idriche proseguono | acqua razionata in 34 Comuni

Chietitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le chiusure idriche programmate proseguono anche nella seconda settimana di ottobre. La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni idriche che va da lunedì 6 a lunedì 13 ottobre 2025.In particolare, salvo diversa disposizione, i Comuni interessati sono 34 e sono i seguenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

