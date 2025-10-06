Le chiusure idriche proseguono | acqua razionata in 34 Comuni
Le chiusure idriche programmate proseguono anche nella seconda settimana di ottobre. La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni idriche che va da lunedì 6 a lunedì 13 ottobre 2025.In particolare, salvo diversa disposizione, i Comuni interessati sono 34 e sono i seguenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: chiusure - idriche
Chiusure idriche serali in 23 Comuni della provincia di Chieti
Chiusure idriche serali in 23 Comuni della provincia di Chieti
Sospensioni idriche in Irpinia: lavori e chiusure in diversi comuni
SASI AVVISO ALL’UTENZA – Chiusure idriche programmate dal 29 Settembre al 6 Ottobre 2025 Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate, come di seguito indicato in allegato (con indicazione Vai su Facebook
Crisi idrica in Basilicata: invasi ai minimi storici, gli agricoltori alla Regione: “Fatti, non marketing politico” - Si è verificato anche lo scorso anno, ben oltre la stagione estiva e quella autunnale. Segnala ilfattoquotidiano.it
L’isola di san Nicola alle Tremiti senza acqua per la rottura di una condotta, una nave per i rifornimenti dei residenti - Emergenza alle isole Tremiti dove una condotta subacquea rotta ha lasciato senz'acqua 60 residenti. Riporta ilfattoquotidiano.it