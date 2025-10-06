È vero che il ciclo mestruale si sincronizza tra donne che stanno a stretto contatto? Una credenza ritiene che una lunga convivenza tra donne in una stessa famiglia, abitazione o luogo di lavoro, possa far coincidere l’arrivo delle mestruazioni negli stessi giorni. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Le Amiche di Ciclo