Le Amiche di Ciclo

Milleunadonna.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È vero che il ciclo mestruale si sincronizza tra donne che stanno a stretto contatto? Una credenza ritiene che una lunga convivenza tra donne in una stessa famiglia, abitazione o luogo di lavoro, possa far coincidere l’arrivo delle mestruazioni negli stessi giorni. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

le amiche di ciclo

© Milleunadonna.it - Le Amiche di Ciclo

In questa notizia si parla di: amiche - ciclo

Balene Amiche per Sempre: da stasera in prima visione tv su Rai 1 - Balene amiche per sempre un dramedy originale: due amiche decidono di fare dei loro 60 anni un nuovo inizio. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Amiche Ciclo