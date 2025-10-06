Ha scalato 11 passi dolomitici lungo un percorso di 130 chilometri in sella alla bici, con un dislivello totale di quasi 9mila metri, praticamente un Everest. Un’iniziativa da record per attirare l’attenzione di tutti sulla sicurezza e sul rispetto per i ciclisti lungo le strade d’Italia, nella vita di ogni giorno. Protagonista dell’impresa sportiva, battezzata “Dolomiti tour for safety“, è stato il brianzolo Antonio Cortese, uno dei volti principali della campagna di sicurezza stradale “Io rispetto il ciclista“, portata avanti dall’associazione omonima fondata da Maurizio Fondriest, Paola Gianotti e Marco Cavorso e patrocinata da Accpi-Associazione ciclisti professionisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le 11 montagne di Antonio Cortese: "Insegno il rispetto sulla strada"