Lazio Rovella sorprende | niente operazione scelta la terapia conservativa
per curare il problema di pubalgia che lo sta affliggendo Una decisione ponderata, sofferta, che segna un punto di svolta per il presente e il futuro immediato del centrocampo della Lazio. Nicolò Rovella non si opera. Il metronomo biancoceleste, alle prese con una fastidiosa pubalgia che lo tormenta fin dall’inizio della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni
Rovella, la svolta: la Lazio lo blinda. E Sarri è pronto a cambiargli ruolo
Rovella Inter, la verità sul ritorno di fiamma per l’obiettivo centrocampo: Lazio chiara sul futuro
