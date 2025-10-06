Lazio parla Isaksen | Malattia? Sono stato in isolamento per due settimane nel centro sportivo della Lazio Il mio sogno è questo

Lazio, Isaksen: «Malattia? Sono stato in isolamento per due settimane. Vi racconto il mio sogno». Le parole del calciatore della Lazio Dopo settimane complicate, Gustav Isaksen è pronto a lasciarsi alle spalle il periodo più difficile della sua giovane carriera. L’attaccante danese della Lazio, fermato a lungo dalla mononucleosi, ha raccontato a sport.tv2.dk i mesi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, parla Isaksen: «Malattia? Sono stato in isolamento per due settimane nel centro sportivo della Lazio. Il mio sogno è questo»

In questa notizia si parla di: lazio - parla

“Mio padre oggi è fragile. Io alleno e ripenso alla frase che mi ripete”: Karel Zeman parla delle condizioni dell’ex Lazio e Roma

Lazio, Sarri parla allo spogliatoio: con questa frase ha motivato tutto il gruppo

In Como-Lazio l’arbitro spiega il Var, apre il microfono e parla: “Decisione finale”

"Sarri non si è sentito bene, ecco cosa ha avuto": dopo Lazio-Torino parla il vice Ianni Vai su Facebook

? | PREPARTITA Parla il presidente della #Lazio #Lotito: “Noi mai avuto problemi economici, sono altre le squadre che non pagano” #LazioTorino #SerieAENILIVE #ToroNews - X Vai su X

Lazio, parla Isaksen: «Malattia? Sono stato in isolamento per due settimane nel centro sportivo della Lazio. Il mio sogno è questo» - Le parole del calciatore della Lazio Dopo settimane complicate, Gustav Isaksen è pronto a lasciarsi al ... Da calcionews24.com

Lazio, Isaksen si racconta: «Sono stato molto male, all’improvviso in allenamento è successo questo. Il ritorno in campo…» - » Dopo il lungo stop forzato a causa della mononucleosi, Gustav Isaks ... Segnala lazionews24.com