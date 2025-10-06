Lavoro già 488 morti nel 2025 sono passati solo 8 mesi Numeri sconcertanti ma almeno sono in calo

Affaritaliani.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diminuiscono le denunce dei lavoratori italiani (da 383 a 380) e quelle degli stranieri (da 120 a 108). 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

lavoro gi224 488 morti nel 2025 sono passati solo 8 mesi numeri sconcertanti ma almeno sono in calo

© Affaritaliani.it - Lavoro, già 488 morti nel 2025 (sono passati solo 8 mesi). Numeri sconcertanti, ma almeno sono in calo

In questa notizia si parla di: lavoro - morti

Morti sul lavoro, il magistrato: “Incidenti mai casuali. Dalla politica alle imprese, nessuno fa il proprio dovere”

«Dodici morti sul lavoro da inizio anno nel Padovano, basta bollettini di guerra»: la denuncia

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: crolla un'impalcatura, morti tre operai

Strage sul lavoro, quattro operai morti in un giorno. Oggi incontro sulla sicurezza al ministero - Da Torino alla provincia di Catania, passando per Monza e per Roma, quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti. Si legge su ansa.it

Morti sul lavoro, solo promesse. Il governo dimentica i fondi - ROMA – I 650 milioni di risorse fresche promessi dalla premier Meloni il primo maggio per contrastare le morti sul lavoro, poi confermate ai sindacati nell’incontro a Palazzo Chigi dell’8 maggio, ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Gi224 488 Morti