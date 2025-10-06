Lavoro già 488 morti nel 2025 sono passati solo 8 mesi Numeri sconcertanti ma almeno sono in calo
Diminuiscono le denunce dei lavoratori italiani (da 383 a 380) e quelle degli stranieri (da 120 a 108).
In questa notizia si parla di: lavoro - morti
