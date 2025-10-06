Lavoro 897 infortuni in sei mesi nella Tuscia

“897 infortuni sul lavoro nella Tuscia tra gennaio e giugno 2025, serve maggiore attenzione da parte delle istituzioni sulla questione della sicurezza”. Il segretario generale della Uil di Viterbo Giancarlo Turchetti analizza il Report infortuni sul lavoro in provincia di Viterbo appena. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - infortuni

Infortuni sul lavoro, esplosione dei casi in alcune province. Schizzano le malattie professionali

Lavoro, a Rimini oltre seimila infortuni in due anni. Casi in aumento nel 2024, anche le malattie professionali salgono

Lavoro, nel 2024 quattro infortuni mortali in provincia. Malattie professionali in crescita del 23%

Infortuni: doppio onere della prova per i datori di lavoro • La Cassazione chiarisce la ripartizione dell’onere della prova in caso di infortuni professionali confermando l'ampia responsabilità del datore di lavoro. - X Vai su X

Responsabilit datore di lavoro negli infortuni onere prova a suo carico #fiscoetasse #fisco #tasse Vai su Facebook

Infortuni sul lavoro, due morti in sei mesi: il Polesine diventa zona rossa - In Polesine, con due morti sul lavoro nel primo semestre di quest’anno, l'incidenza degli infortuni mortali è a quota 20. Si legge su ilgazzettino.it

Morti sul lavoro è allarme, in Veneto aumentati del 125% nei primi sei mesi dell'anno. La regione è al secondo posto in Italia - Nei primi sei mesi del 2025 il numero dei morti sul lavoro in Veneto è aumentato del 125 per cento, passando dai 16 verificatisi tra gennaio e giugno del 2024 ai 36 di quest’anno. ilgazzettino.it scrive