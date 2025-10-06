Lavori sulla rete idrica a Vicopisano | strade a secco
Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Vicopisano, giovedì 9 ottobre dalle ore 8.30 alle 12 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie a Lugnano: strada vicinale delle Sasse, via Borsellino, via Cesare Battisti, via Dalla Chiesa, via Della Fontina. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - rete
Lavori di allaccio alla rete idrica: previste temporanee modifiche alla viabilità
Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua
Rete idrica e di teleriscaldamento nelle vie Assano, Montefiore e Redichiaro, approvati i lavori di Hera
Lavori sulla rete idrica di via Masaccio e via Buonvicini a #Firenze il 7 ottobre https://ow.ly/ssyl50X4Slx #acqua #acquedotto #lavori #Publiacqualavori #LavoriPubblici - X Vai su X
Acea Molise annuncia lavori di manutenzione sulla rete: possibili cali di pressione e mancanze d’acqua in diverse vie della città I DETTAGLI Vai su Facebook
Lavori su rete idrica di Fornacette: 1.700 metri di nuove condotte per migliorare servizio - Interessate le vie Casarosa, Torino, Bologna, Firenze, Battisti, Genova e la Circonvallazione: investimento da 1,2 milioni di euro, co- Da lanazione.it
Lavori sulla rete idrica, possibili disagi per 350mila residenti: ecco dove l’acqua sarà a rischio - Firenze, 29 aprile 2025 – Lavori in vista sulla rete idrica e si tratta di un intervento monstre, molto importante: Publiacqua definisce “uno snodo cruciale” il cantiere per un tratto cittadino ... lanazione.it scrive