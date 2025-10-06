Lavori stradali in tangenziale chiusa la corsia di marcia tra San Giorgio e Passo Martino

Cataniatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa sera e fino al 14 novembre prossimo, nella fascia oraria dalle 21 alle 6, verranno "ristrette" le carreggiate della tangenziale di Catania, in tratti saltuari, fra lo svincolo di San Giorgio e lo svincolo di Passo Martino, sia in direzione Siracusa sia in direzione Messina, attraverso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - stradali

I lavori stradali sulla A19 saranno eseguiti di notte per ridurre i disagi

Lavori stradali a Padova, alcune vie interessate anche per due mesi: l'elenco

Lavori stradali a Bologna: tutti i cantieri in partenza e in corso dal 28 luglio

lavori stradali tangenziale chiusaAnas, al via la prima fase dei lavori di pavimentazione della tangenziale nord ovest - Sarà chiusa al traffico in maniera alternata la corsia di marcia o la corsia di sorpasso in tratti saltuari per una lunghezza massima di 700 metri ... Si legge su gazzettadiparma.it

Milano paralizzata: sciopero e corteo mandano il traffico in tilt in città. Chiusa la Tangenziale Est - Quella di venerdì era destinata ad essere una giornata da bollino nero per la mobilità e le previsioni, stando alle prime ore del mattino, si sono avverate ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Stradali Tangenziale Chiusa