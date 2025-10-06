Lavori stradali in tangenziale chiusa la corsia di marcia tra San Giorgio e Passo Martino

Da questa sera e fino al 14 novembre prossimo, nella fascia oraria dalle 21 alle 6, verranno "ristrette" le carreggiate della tangenziale di Catania, in tratti saltuari, fra lo svincolo di San Giorgio e lo svincolo di Passo Martino, sia in direzione Siracusa sia in direzione Messina, attraverso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

lavori - stradali

