Lavori notturni su cavo elettrico di bassa tensione | traffico interdetto per sette ore

BRINDISI - Il Comune fa sapere alla cittadinanza di Brindisi che dalle ore 22:30 di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, sino alle ore 06:00 di domani, 7 ottobre, a causa di una riparazione urgente di un cavo elettrico di bassa tensione ricadente tra la via Congregazione e vicolo Amena, indispensabile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

