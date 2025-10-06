Lavori in A4 e sulle strade della provincia | le modifiche alla viabilità

Veronasera.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi lavori in arrivo lungo l'autostrada A4.Un'attività di installazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale avrà luogo dal Km 279+000 al Km 281+000, in carreggiata Est (direzione Venezia), tra l'interconnessione con l’A22 del Brennero e il casello di Verona Est. In quel. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - strade

Mobilità in trappola, il peso dei lavori sulle strade senesi. La mappa dei cantieri

Lavori all'Arenella, tutte le strade della zona collinare interessate dagli interventi

Lavori sulle strade, la mappa dei cantieri dalla Marattana a Stroncone

Provincia, ecco i cantieri. Lavori per 500mila euro su tre strade provinciali - L’amministrazione provinciale ha reso noto che inizieranno la prossima settimana tre importanti interventi su altrettante strade di competenza dell’ente ... Secondo lanazione.it

lavori a4 strade provinciaRete stradale da ammodernare: dalla Provincia Bat 7,5 milioni - Ponte Impiso» con la messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori A4 Strade Provincia