Lavori di installazione a opera di Acquedotto Pugliese | stop a erogazione idrica
CISTERNINO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Cisternino. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Lavori dell'Acquedotto Pugliese: fino a 10 ore senza acqua. Disagi in alcuni Comuni di Puglia - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Poggiardo (LE). Lo riporta quotidianodipuglia.it
Acquedotto pugliese, lavori sulla rete e nuove installazioni. Comuni senza acqua da 9 a 20 ore: calendario degli interventi - In provincia di Lecce nei prossimi giorni i disagi interesseranno le località marine di Melendugno: Torre dell'Orso, Roca, San Foca e Torre Specchia. Da quotidianodipuglia.it