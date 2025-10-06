Lavori al Collana | Settanta milioni per tribune e parcheggi

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno e mezzo per avere tribune, parcheggi interrati e tanto altro. Questo il progetto da 70 milioni di euro che riguarda lo Stadio Collana di Napoli. A presentarlo, oggi pomeriggio, ci ha pensato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Oggi scade la gara, il progetto esecutivo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - collana

lavori collana settanta milioniVincenzo De Luca allo Stadio Collana: «Contiamo di partire con i lavori entro fine anno» - Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla domanda sui due schieramenti che si preparano alle elezioni ... Si legge su ilmattino.it

Riqualificazione delle carceri, gare per 55,8 milioni di euro - per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di ampliamento di tre istituti penitenziari localizzati in Campania, Emilia- edilportale.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavori Collana Settanta Milioni