Lavoratori in nero e violazioni in materia di salute e sicurezza | nuova raffica di stangate per le imprese edili

Lavoratori in nero, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e assenza dei requisiti previsti per l'operatività nei cantieri. Questo il quadro, più che allarmante, emerso durante l'ultima, in ordine di tempo, raffica di controlli fatti dall’Ispettorato nazionale del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: lavoratori - nero

Finanza, blitz in ristoranti, bar e gelaterie: 90 lavoratori in nero, 5 clandestini

Lavoratori in nero in azienda di alta moda, sanzioni a Milano

I tessuti d’eccellenza. Loro Piana nel mirino: "Lavoratori in nero"

Precarietà, contratti a termine e lavoro nero: solo il 43% dei lavoratori è soddisfatto. Un giovane su tre ha già smesso di cercare Vai su Facebook

Lavoratori in nero e carenze sanitarie: chiusa attività in corso Moncalieri, oltre 22mila euro di multa - X Vai su X

Lavoro nero nel Palermitano: multe da 80mila euro a cantieri, bancarelle, ristoranti e bar - Dopo i controlli per lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza da parte dei militari, un ristorante di Cefalù è stato chiuso ... Si legge su meridionews.it

Vendemmia, controlli dell’Ispettorato del lavoro: sospese due imprese per lavoro nero e mancata sicurezza - L'Ispettatore territoriale del lavoro di Grosseto ha svolto controlli nelle vigne per la vendemmia 2025: il bilancio ... Segnala msn.com