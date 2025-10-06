Lavoratori in nero e irregolari nei locali del Verbano | sanzioni e denunce
Varese, 6 ottobre 2025 – Finanza in azione in ristoranti, gelaterie, attività che vendono cibo d'asporto e ambulanti, sul Verbano, alta provincia di Varese: scoperti nove lavoratori in nero e altrettanti lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno. Sei titolari di attività sono stati multati e due denunciati. Le località. Gli accertamenti sono stati eseguiti a Luino, Laveno Mombello, Lavena Ponte Tresa e Maccagno con Pino e Veddasca, tutte aree ad alta vocazione turistica. Le irregolarità. Le posizioni lavorative dei dipendenti individuati sono state esaminate sotto i profili contrattuale, previdenziale, assicurativo e fiscale, rilevando numerose irregolarità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lavoratori - nero
