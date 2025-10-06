Lavoratori edili nuove indennità per i lavoratori e un fondo antiracket per le imprese

Presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo provinciale dei lavoratori edili, scaduto da 8 mesi. I sindacati Fillea, Filca e Feneal hanno avviato nei giorni scorsi il confronto con l’Ance, l’associazione dei costruttori edili, esponendo la bozza con le loro proposte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Controlli in due imprese edili e in una turistica, su 21 lavoratori 14 erano irregolari: sanzioni per 53 mila euro

Cantiere della metropolitana occupato dai lavoratori edili senza stipendio

Lavoratori in nero e violazioni in materia di salute e sicurezza: nuova raffica di stangate per le imprese edili

Controlli anche nell'edilizia e nella ristorazione: in totale trovati 116 lavoratori irregolari. Multe da migliaia di euro

Cantiere della metropolitana occupato dai lavoratori edili senza stipendio

