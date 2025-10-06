L' autunno è il momento perfetto per una gita glamour a Parma e dintorni

6 ott 2025

Terme, cultura, tanto verde e la torta fritta come simbolo di una delle tradizioni enogastronomiche più buone e ricche d'Italia, quella dell'Emilia Romagna: ecco perché è il momento giusto per passare qualche giorno a Parma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

