L’auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco

Brutto incidente nella tarda serata di domenica 5 ottobre all’ingresso della galleria Ponte Alto 2 sulla Strada Statale 47 della Valsugana: una persona a bordo di un’auto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro il guardrail a bordo della strada. Poi l’auto si è incendiata e il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - schianta

Auto si schianta nel cantiere, feriti 3 giovani: giallo sul conducente

Si schianta contro cinque auto e finisce fuori strada a Brignano: grave un 19enne - Foto

Si schianta con l’auto contro la motrice di una bisarca nel Bresciano: morto 63enne

Incidente a Civita Castellana, auto si schianta contro un albero: a bordo marito e moglie, morta la donna di 49 anni - X Vai su X

#Cronaca Castellammare , grave incidente in via Panoramica. Moto si schianta contro auto parcheggiata Vai su Facebook

Si schianta con la Panda contro il guardrail sulla Valsugana: abbandona l'auto in mezzo alla strada e si dà alla fuga - , finendo contro il guardrail a pochi metri dal tunnel che conduce sulla collina di Trento E ... Da ildolomiti.it

Beve tre bottiglie di vino, si schianta contro un guardrail e picchia i carabinieri: 34enne arrestato - Ha bevuto tre bottiglie di vino e poi, insieme al cugino, ha preso il furgone per tornare a casa. Secondo bergamonews.it