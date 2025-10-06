L' auto ' entra' in stazione e finisce sui binari | la surreale manovra a Santo Spirito

Un'auto finisce sui binari ferroviari e il tentativo (decisamente complicato) di fare retromarcia per uscire dall'impasse. E' la surreale scena immortalata in un video girato nella stazione di Santo Spirito, nel pomeriggio di domenica 5 ottobre.Una vettura, guidata da un anziano, ha terminato la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

