L' auto ' entra' in stazione e finisce sui binari | la surreale manovra a Santo Spirito

Baritoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto finisce sui binari ferroviari e il tentativo (decisamente complicato) di fare retromarcia per uscire dall'impasse. E' la surreale scena immortalata in un video girato nella stazione di Santo Spirito, nel pomeriggio di domenica 5 ottobre.Una vettura, guidata da un anziano, ha terminato la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - entra

Forza le auto, sfonda un portone e tenta un furto al bar: poi entra in una casa per dormire. Fermato alla Palombella

Auto impazzita entra nella zona pedonale e investe una famiglia

70enne entra in contromano sull’autostrada A4 e si schianta contro un’auto: quattro morti e un ferito grave

auto entra stazione finisceAnziano perde il controllo dell'auto e finisce con la Fiat Punto sui binari del treno, strage sfiorata in stazione FOTO - Tra le decine di interventi per il maltempo e il vento forte, pali telefonici, rami pericolanti, calcinacci e altro anche un intervento particolare nella stazione ferroviaria di Santo Spirito, ... Scrive msn.com

auto entra stazione finiscePerde controllo dell'auto e finisce sui binari a Bari - Un ultra80enne ha perso il controllo della sua utilitaria finendo sui binari della stazione ferroviaria di Santo Spirito, a Bari. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Auto Entra Stazione Finisce