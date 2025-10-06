Lautaro Martinez scavalca Thuram nella corsa al titolo di capocannoniere | aggiornamenti e quotazioni dei bookmaker

Inter News 24 Lautaro Martinez punta a scalare la classifica marcatori! Le ultime sul capitano argentino nerazzurro e della sua sida per lo scettro di bomber. Con la rete segnata sabato contro la Cremonese, Lautaro Martínez ha raggiunto il compagno di reparto Marcus Thuram a quota 3 gol in campionato, ma lo ha scavalcato nelle preferenze dei bookmaker per la corsa al titolo di capocannoniere. Nonostante l’assenza per infortunio del francese, il bomber argentino ora occupa la “pole position” con una quota di 5, in discesa rispetto al 6 della settimana precedente, su piattaforme come Planetwin365 e Better. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez scavalca Thuram nella corsa al titolo di capocannoniere: aggiornamenti e quotazioni dei bookmaker

SERIE A Inter batte Cremonese 4-1 nella sesta giornata. In gol per i nerazzurri Lautaro Martinez al 7', Bonny al 38', Dimarco al 55' e Barella al 57'. Rete della bandiera degli ospiti con Bonazzoli all'87'

