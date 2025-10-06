Lauren Sanchez conquista Parigi | usa la maxi pelliccia come abito e la abbina ai cuissardes

Lauren Sanchez era tra gli ospiti della sfilata di Balenciaga andata in scena a Parigi, la prima firmata dal nuovo direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Cosa ha indossato per l'occasione la moglie di Jeff Bezos?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lauren - sanchez

Lauren Sanchez trasparente per Jeff Bezos a Saint Tropez

Lauren Sanchez sdogana il nude look: per la cena a Saint Tropez indossa l’abito trasparente

Lauren Sánchez incanta l'Europa durante le sue vacanze estive con outfit impeccabili: tra sheer dress, tocchi vintage e silhouette da diva

Forum. . Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che si sono sposati a Venezia questa estate, prima delle nozze hanno stipulato accordi prematrimoniali blindantissimi... Servizio di Giulia Lea Giorgi Realizzato da Marco de Libero Vai su Facebook

Lauren Sanchez conquista Parigi: usa la maxi pelliccia come abito e la abbina ai cuissardes - Lauren Sanchez era tra gli ospiti della sfilata di Balenciaga andata in scena a Parigi, la prima firmata dal nuovo direttore creativo Pierpaolo Piccioli ... Lo riporta fanpage.it

Jeff Bezos e Lauren Sanchez innamorati più che mai alla "Paris Fashion Week": «Quanto mi sei mancata» - Dopo le sfarzose nozze celebrate a Venezia, sabato 4 ottobre 2025 Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno preso parte alla Parigi Fashion Week. Scrive msn.com