Laurea Honoris causa a Carlo Verdone in medicina | dall’ipocondria alla cura dell’umore

L’Università degli Studi di Bari ha conferito a Carlo Verdone la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia. L’attore e regista romano, visibilmente emozionato, ha accolto il titolo accademico con la leggerezza e l’ironia che da sempre caratterizzano il suo stile: “Voi salvate vite, io curo l’umore”, ha detto rivolgendosi agli studenti e ai docenti presenti in aula magna. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: laurea - honoris

Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Lectio magistralis: un medico mancato fino a ieri

Sergio Pizzorno dei Kasabian si laurea honoris causa e cita Pier Paolo Pasolini: il video virale

La Bicocca conferirà la laurea honoris causa in marketing a Beppe Marotta

? #CarloVerdone riceve la #Laurea Honoris causa in #Medicina a #Bari ? di Francesco Fredella - X Vai su X

la Repubblica. . Il camice bianco, per Carlo Verdone, non è mai stato solo un costume di scena. In occasione del congresso della Società Italiana di Chirurgia, il regista e attore romano ha ricevuto a Bari la Laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia "per il s Vai su Facebook

Carlo Verdone riceve la laurea honoris causa in Medicina: «Non salvo vite, ma posso curare l’umore. Diciamo che sono un antidepressivo vivo privo di effetti collaterali» - L’attore è stato premiato per il suo «approccio compassionevole e clinico alla medicina» che assieme alla «sua celebrità e alle sue capacità comunicative» lo hanno reso un «testimonial competente e un ... vanityfair.it scrive

Carlo Verdone riceve la laurea ad honorem in Medicina : "Medico mancato, non salvo vite ma curo l'umore" - A conferire il riconoscimento (l'ennesimo) all'attore è stato il rettore Roberto Bellotti dell'Università degli studi di Bari. Da comingsoon.it