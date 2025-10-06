Laura Kinney e la sua sorprendente trasformazione in Sabretooth
Nel vasto universo dei fumetti Marvel, le trasformazioni dei personaggi principali spesso segnano nuovi capitoli e sorprendenti evoluzioni narrative. Uno degli esempi più recenti riguarda Laura Kinney, nota come la seconda Wolverine, che ha assunto una nuova identità all’interno della linea editoriale degli X-Men. Questo cambiamento avviene in un contesto futuristico e rivoluzionario, dove i protagonisti si trovano a vivere in un mondo profondamente mutato rispetto al passato. la rinascita di laura kinney come sabretooth. il nuovo ruolo e l’identità del personaggio. In occasione dell’ultimo arco narrativo, ambientato dieci anni nel futuro, Laura Kinney decide di adottare il nome di Sabretooth, ereditando così il leggendario e temuto nome del nemico giurato di Wolverine. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Claws, legacy… and a brand-new look Here are 5 different takes I designed for Laura Kinney: Sabretooth. Exploring shapes, colors, and attitude to capture her evolution. And yes: the number 5 is the final costume you'll see in the comic It's always a thrill to