laura kinney e la sua sorprendente trasformazione in sabretooth

Nel vasto universo dei fumetti Marvel, le trasformazioni dei personaggi principali spesso segnano nuovi capitoli e sorprendenti evoluzioni narrative. Uno degli esempi più recenti riguarda Laura Kinney, nota come la seconda Wolverine, che ha assunto una nuova identità all’interno della linea editoriale degli X-Men. Questo cambiamento avviene in un contesto futuristico e rivoluzionario, dove i protagonisti si trovano a vivere in un mondo profondamente mutato rispetto al passato. la rinascita di laura kinney come sabretooth. il nuovo ruolo e l’identità del personaggio. In occasione dell’ultimo arco narrativo, ambientato dieci anni nel futuro, Laura Kinney decide di adottare il nome di Sabretooth, ereditando così il leggendario e temuto nome del nemico giurato di Wolverine. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

